O Sporting venceu de forma autoritária em Guimarães (3-0), no segundo jogo da meia-final da Liga, e ficou a uma vitória de distância da eliminatória que vai decidir o próximo campeão nacional de voleibol.

Os parciais construídos pelos leões são elucidativos da sua superioridade no encontro. O 25-20 do set inicial foi mesmo o mais equilibrado do jogo, tendo o Sporting conquistado os dois seguintes por 25-19 e 25-17.

Na próxima quarta-feira (19h30), a equipa leonina, campeã nacional em título, pode fechar a eliminatória no Pavilhão João Rocha, caso volte a derrotar o Vitória.

Ainda neste sábado, Leixões e Benfica medem forças, em Matosinhos, a partir das 19h00. As águias venceram a primeira partida pelos parciais de 25-21, 25-15 e 25-18.