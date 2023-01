Quatro dias após a derrota contundente com a Fonte do Bastardo para a Taça Challenge, o Sporting voltou a perder com a equipa açoriana.

Agora para o campeonato e em casa, os leões ainda venceram o primeiro set por 25-21, mas perderam os três seguintes por 23-25, 19-25 e 28-30.

O líder Benfica soma e segue e bateu em casa AA Espinho por 3-0 (25-16, 22-22 e 25-20).

Neste domingo, as águias medem forças com a Fonte do Bastardo, segunda classificada, na Luz.