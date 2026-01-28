O Sporting somou a quarta derrota em outras tantas jornadas da Champions de voleibol, esta quarta-feira, ao ser derrotado em Zawiercie, frente ao Warta.

Na Polónia, os leões perderam por 3-0 (25-21, 25-21 e 25-22). Com 19 pontos, Edson Valencia foi o melhor marcador do Sporting, seguido de Lourenço Martins, com 11. Do lado polaco, Bartlomiej Boladz anotou um total de 18 pontos, com Aaron Russell a surgir depois, com 13.

O Warta, atual vice-campeão europeu, comanda o Grupo D, com 12 pontos, seguido dos polacos do Resovia Rzeszów e dos alemães do SVG Luneburgo, ambos com seis e na disputa direta por um lugar nos play-offs de acesso aos quartos de final. O Sporting segue sem qualquer ponto.