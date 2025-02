O Sporting recebeu e venceu a Ala Nun’Álvares por 3-0, este sábado, mantendo a liderança no campeonato nacional de voleibol, ao fim da 18.ª jornada, na qual o Benfica também venceu por 3-0, à Académica de Espinho, mantendo-se a dois pontos da liderança dos leões.

A jornada 18 teve ainda triunfos do Leixões ante o VC Viana (3-1), do Castêlo da Maia frente ao CA Madalena (3-1), da AA São Mamede contra a Fonte do Bastardo (2-3) e do Vitória de Guimarães diante do Sp. Espinho (3-1).

Na próxima jornada, no próximo sábado, há um Sporting-Benfica.

RESULTADOS - 18.ª JORNADA:

Vitória de Guimarães - Sporting de Espinho, 3-1 (20-25, 25-16, 25-16, 25-18)

Castêlo da Maia - CA Madalena, 3-1 (25-15, 25-21, 22-25, 25-27)

Leixões - VC Viana, 3-1 (25-15, 18-25, 25-18, 25-17)

Benfica - Académica de Espinho, 3-0 (25-17, 25-12, 25-14)

Sporting – Ala Nun’Álvares, 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)

Fonte do Bastardo - São Mamede, 2-3 (25-14, 25-23, 23-25, 19-25, 9-15)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 52 pontos

2.º: Benfica, 50

3.º: Leixões, 37

4.º: Castêlo da Maia, 38

5.º: AA Espinho, 33

6.º: Sp. Espinho, 24

7.º: AA São Mamede, 20

8.º: V. Guimarães, 22

9.º: Ala Nun’Álvares, 16

10.º: VC Viana, 15

11.º: Fonte do Bastardo, 15

12.º: CA Madalena, 2