Voleibol: Sporting «varre» Benfica e sagra-se bicampeão nacional
Leões não cederam qualquer set às águias e garantiram a dobradinha
Leões não cederam qualquer set às águias e garantiram a dobradinha
O Sporting sagrou-se bicampeão nacional de voleibol. A jogar em casa – e a precisar de apenas um triunfo para revalidar o título – os leões «varreram» o Benfica depois vencerem os três jogos da final por 3-0.
Os leões chegaram ao terceiro jogo depois de vencer todos os sets da final. Esta quarta-feira a história não foi diferente. Com os parciais de 25-18, 25-17 e 25-19 – a equipa de João Coelho sagrou-se campeã vencendo todos os sets da final.
A última vez que tinha acontecido foi na temporada 2020/21 – altura em que Benfica «varreu» o Fonte do Bastardo sem ceder qualquer set.
O Sporting sagrou-se, assim, bicampeão nacional para garantir a dobradinha – leões já tinham vencido a Taça de Portugal. Conquistaram, também, a Supertaça.
Este é o oitavo título de campeonato nacionais para a turma leonina. O maior vencedor é o Benfica, com 12 troféus.
#VoleibolSCP | ⏹️ SOMOS BICAMPEÕES 🟢⚪ ORGULHO, LEÕES! 🏆💚— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) May 6, 2026
🏐 Parciais: 25-18, 25-17 e 25-19.
🟢 3-0 🔴 // #SCPSLB pic.twitter.com/yl4RhuAJuD