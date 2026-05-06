O Sporting sagrou-se bicampeão nacional de voleibol. A jogar em casa – e a precisar de apenas um triunfo para revalidar o título – os leões «varreram» o Benfica depois vencerem os três jogos da final por 3-0.

Os leões chegaram ao terceiro jogo depois de vencer todos os sets da final. Esta quarta-feira a história não foi diferente. Com os parciais de 25-18, 25-17 e 25-19 – a equipa de João Coelho sagrou-se campeã vencendo todos os sets da final.

A última vez que tinha acontecido foi na temporada 2020/21 – altura em que Benfica «varreu» o Fonte do Bastardo sem ceder qualquer set.

O Sporting sagrou-se, assim, bicampeão nacional para garantir a dobradinha – leões já tinham vencido a Taça de Portugal. Conquistaram, também, a Supertaça.

Este é o oitavo título de campeonato nacionais para a turma leonina. O maior vencedor é o Benfica, com 12 troféus.