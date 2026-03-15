O Sporting venceu o Benfica por 3-2 e conquistou a Taça de Portugal em voleibol.

O Sporting, que tinha vencido o rival nos três dérbis realizados nesta temporada e os últimos três da final do campeonato na época passada (série de seis triunfos sobre o Benfica), entrou melhor e conquistou o primeiro set por 25-22.

No parcial seguinte, os leões chegaram a estar a vencer por 24-22 e por 25-24, mas permitiram que o Benfica anulasse três set points e confirmasse o triunfo por 28-26.

No terceiro set, o Sporting chegou a estar a vencer por 8 pontos. Os encarnados, orientados por Marcel Matz, ainda reduziram para 24-23, mas logo a seguir a equipa de João Coelho impôs-se por 25-23.

Obrigado a reagir para forçar o quinto set em Albufeira, o Benfica entrou forte no quarto set, que venceu por 25-21.

Na negra, os encarnados chegaram a construir uma vantagem importante de quatro pontos, mas o Sporting reagiu e conquistou os primeiros set points. Depois de terem visto o rival salvar quatro bolas de encontro, os leões tiveram também de salvar o mesmo número de match points. Ao quinto ponto de encontro, os leões fecharam o set e a final por 23-21, confirmando a conquista da sexta Taça de Portugal do palmarés.

Líder do campeonato, o Sporting soma assim o segundo troféu da época, depois da Supertaça a abrir.