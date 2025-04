Com o presidente do clube, Rui Costa, na bancada, o Benfica não foi capaz de fechar a final da Liga masculina de voleibol, tendo sido derrotado no terceiro jogo pelo rival, Sporting, pelos parciais de 24-26, 22-25, 25-23 e 22-25.

Mesmo tendo arrancado muito errático no serviço – falhou três das primeiras quatro tentativas – o Sporting foi capaz de ir mantendo o resultado nivelado. A maior vantagem em todo o primeiro parcial até foi do Benfica (14-11), que passou mais tempo na frente do marcador, mas acabaram por ser os leões a conquistar o set inicial, nas vantagens, por 24-26. Na reta final, as águias também baquearam no serviço, oferecendo duas bolas de set seguidas ao adversário, que aproveitou a segunda.

O segundo parcial foi dominado pelo Sporting, que chegou a ter uma vantagem de seis pontos (10-16), antes de o Benfica ter esboçado uma resposta na reta final do set. Porém, os serviços desperdiçados por Banderó e Nivaldo confirmaram o triunfo dos leões (22-25), num set em que o oposto leonino Edson Valência deu espetáculo no ataque e o líbero Nicolás Perren esteve a um nível altíssimo na receção.

Encostado às cordas, o Benfica entrou melhor no terceiro parcial, que chegou a liderar a 17-14, antes da recuperação do Sporting, que passou mesmo para a frente do marcador numa altura crucial da partida (22-23). No entanto, as águias não tremeram, assinaram um parcial de 3-0 e fecharam o set em 25-23, com um vistoso bloco de Lucas França, que valeu o 24-23, a sobressair na fase decisiva.

Com tudo por decidir, o quarto set foi dominado pelas emoções. Houve muitos serviços falhados de parte a parte, com o Benfica a ser mais penalizado na reta final, quando Nivaldo “ofereceu” o 22-24 ao Sporting com um serviço na rede. No lance que se seguiu, as águias ainda celebraram o 23-24, mas o ponto acabaria por cair para o lado leonino, após a consulta das imagens, que comprovaram que o bloco dos verde e brancos fez a bola bater dentro da “quadra” contrária.

A vitória no Pavilhão da Luz, que contou com cerca de 1.500 adeptos nas bancadas, permite ao Sporting manter-se vivo na corrida pelo título nacional, que lhe foge desde a temporada 2017/2018.

O Benfica, que comanda a eliminatória por 2-1 e procura conquistar o hexacampeonato, desloca-se ao pavilhão João Rocha, no próximo sábado (16:00), para o quarto jogo da final da Liga.