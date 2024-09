A equipa masculina do Sporting e a equipa feminina do FC Porto conquistaram a Taça Ibérica de voleibol nos respetivos géneros, este domingo.

O Sporting conquistou a Taça Ibérica masculina, ao derrotar o Benfica por 3-1, na final disputada no Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos.

Num embate entre o campeão nacional, Benfica, e o vice-campeão nacional, Sporting, os leões foram mais regulares, objetivos e eficazes, tendo cometido também menos erros.

A equipa treinada por João Coelho levou a melhor ante os comandados de Marcel Matz com os parciais de 25-22, 18-25, 25-18 e 25-22.

Já o FC Porto conquistou a Taça Ibérica feminina de voleibol, em Las Palmas, Espanha, ao vencer por 3-1 o Benfica na final 100 por cento portuguesa da segunda edição do troféu.

A formação portista, detentora do título de campeã nacional, venceu o Benfica, detentor da Taça de Portugal, pelos parciais de 22-25, 25-18, 25-21 e 25-19 e ergueu o inédito troféu no Centro Insular do Desporto de Las Palmas.

No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, que antecedeu a final portuguesa, a anfitriã formação do CV Gran Canária venceu por 3-1 o Menorca, pelos parciais de 25-19, 23-25, 25-14 e 25-22, e terminou no terceiro lugar.