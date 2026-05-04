Voleibol: treinador português Rui Moreira vence campeonato brasileiro feminino
Ex-treinador de Benfica e FC Porto foi «desacreditado por ser português»
O treinador português Rui Moreira, ex-técnico de Benfica e FC Porto, conquistou este domingo campeonato brasileiro feminino de voleibol com o Dentil Praia Clube, ao vencer na final o Gerdau Minas por 3-0, juntando este troféu a três títulos em Portugal.
Ao vencer por 29-27, 25-21 e 25-13, as comandadas do técnico luso coroaram «uma época muito dura, de muitos altos e baixos e superação que terminou da melhor maneira», como explicou o próprio, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Voleibol.
O título permite ao Dentil Praia Clube confirmar a presença no campeonato sul-americano, na Supertaça e também no Mundial de Clubes de 2027 e surge dias depois de André Sá se ter sagrado campeão francês feminino com o Mulhouse.
Aos 40 anos, o homem que foi «muito criticado e desacreditado por ser português» ao chegar ao Brasil, um das 'potências' do voleibol mundial e bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, soma novo título nacional, o primeiro no estrangeiro, depois de três Ligas portuguesas, duas pela Academia José Moreira/FC Porto e uma pelo Benfica, de que saiu após ser campeão, em 2024/25.
Além destes títulos, soma também quatro Supertaças e duas Taças de Portugal.