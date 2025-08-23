O belga Jasper Philipsen voltou a brilhar nas grandes voltas, ao vencer neste sábado a primeira etapa da Volta a Espanha, tal como já havia feito no Tour.

Desta forma, o ciclista da Alpecin-Deceuninck assumiu em Novara, Itália, a liderança da 80.ª edição da prova.

Para os principais candidatos ao título, a etapa não trouxe surpresas. O português João Almeida (UAE Emirates) terminou em 71.º, com o mesmo tempo do vencedor, tal como o seu colega Ivo Oliveira, que terminou no 31.º posto.

À semelhança do que aconteceu na Volta a França, o sprinter impôs-se com autoridade na etapa inaugural, concluída após 186,7 quilómetros entre Turim e Novara, tornando-se no primeiro camisola vermelha da prova.

Numa edição com poucas oportunidades para os homens rápidos, Philipsen aproveitou o trabalho da sua equipa e cortou a meta em 4:09.12 horas, à frente do britânico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) e do venezuelano Orluis Aular (Movistar), que completaram o pódio.

Philipsen parte de camisola vermelha para a segunda etapa, que terá 159,5 quilómetros entre Alba e Limone Piemonte, ainda em solo italiano. No entanto, a chegada coincide com uma subida de segunda categoria, o que deverá dificultar a manutenção da liderança pelo belga.