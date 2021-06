O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck – Quick Step) venceu, esta terça-feira, ao sprint, a quarta etapa da Volta a França, terminando a ligação de Redon a Fougères (150,4 quilómetros) em 03:20:17 horas.

Cavendish, de 36 anos, volta assim a ser feliz no Tour, ao conquistar a 31.ª vitória na prova, a primeira desde 2016. Fica a apenas três do recordista de etapas na Volta a França, Eddy Merckx (34).

O francês Nacer Bouhanni (Arkea – Samsic) foi segundo na etapa, com o mesmo tempo de Cavendish, assim como o terceiro classificado, o belga Jasper Philipsen (Alpecin – Fenix).

O português Rui Costa (UAE Team Emirates) foi 141.º classificado na etapa, gastando mais um minuto e sete segundos do que Cavendish.

Na classificação geral, continua na liderança o holandês Mathieu Van der Poel (Alpecin – Fenix, 16:19:10 horas), com oito segundos de vantagem para o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) e 31 segundos de vantagem para o terceiro, o equatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Rui Costa é 81.º, a dez minutos e 27 segundos de distância do líder.

Esta quarta-feira, podem fazer-se as primeiras verdadeiras diferenças no Tour, com o contrarrelógio individual de 27,2 quilómetros na quina etapa, entre Changé e Laval Espace Mayenne. Um percurso praticamente em plano, mas que se adivinha duro para o pelotão na luta pela classificação geral.