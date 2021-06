A espectadora que provocou a primeira grave queda na Volta a França, na primeira etapa, realizada no sábado, foi detida e colocada sob custódia policial em Landerneau. A informação foi avançada esta quarta-feira pela RTL.

O episódio aconteceu a cerca de 28 quilómetros do fim da etapa de 197,8 quilómetros iniciada em Brest e concluída em Landerneau, quando uma espetadora, concentrada com um cartaz à beira da estrada, ignorou momentaneamente a passagem dos ciclistas, fazendo com que a bicicleta de Tony Martin batesse contra os seus pés, o que gerou um efeito «dominó» e a queda de dezenas de corredores.

No sábado, a organização da Volta a França anunciou a apresentação de uma queixa contra a dita espectadora. No domingo, a polícia de Finistère anunciou a abertura de uma investigação judicial por «lesões involuntárias com incapacidade não superior a três meses por violação manifestamente deliberada de uma obrigação de segurança ou prudência», tendo várias testemunhas sido convocadas para encontrar a espetadora.

«A mulher foi formalmente identificada», afirmou na altura, à AFP, uma fonte próxima da investigação, especificando que a mulher é de nacionalidade francesa.

Entretanto, o procurador de Brest, Camille Miansoni, confirmou também à AFP que «um suspeito está sob custódia».