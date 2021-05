O australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) venceu ao «sprint» a quinta etapa do Giro com o italiano Alessandro de Marchi (Israel Start-Up Nation) a segurar a liderança da geral.



Ewan, de 26 anos, cumpriu os 177 quilómetros entre Modena e Cattolica em 4:07,01 horas, batendo a concorrência de Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), segundo na tirada desta quarta-feira, e de Elia Viviani (Cofidis), terceiro colocado.



Nota para a queda do norte-americano Joe Dombrowski (UAE Emirates), líder da montanha que permitiu a Nelson Oliveira (Movistar), 19.º na etapa, subir ao terceiro lugar, a 48 segundos do camisola rosa.

Na quinta-feira, a sexta etapa liga Grotte di Frasassi a Ascoli Piceno em 160 quilómetros, com chegada em alto e traçado acidentado, antevendo-se mais mexidas nos primeiros postos da classificação geral.