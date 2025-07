A 86.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta foi apresentada na manhã desta quinta-feira, com o Montejunto a suceder à Senhora da Graça como último palco montanhoso em 2025, ano com um percurso renovado, desenhado muito para trepadores, que terão seis chegadas em alto.

A chegada ao Montejunto, celebrizada pelo Troféu Joaquim Agostinho, reaparece com impacto no traçado da Volta, à qual regressa 42 anos depois, para ajudar a definir a geral, no dia anterior ao tradicional contrarrelógio final, que conclui os 1.581 quilómetros de competição com início na Maia a 6 de agosto e final em Lisboa, dia 17. A Senhora da Graça era o ponto final da penúltima etapa desde 2021.

É esta a grande novidade de um traçado vocacionado para escaladores e menos apetecível para sprinters. Tudo arranca com 3,4 quilómetros de prólogo na Maia, cidade que volta ao percurso 23 anos depois. Segue-se a inédita chegada ao Sameiro (em Braga), na primeira etapa, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de segunda categoria, após percorridos 162,3 quilómetros desde Viana do Castelo.

Conhecida como sala de visitas do Minho, Fafe (e o seu empedrado) acolhe o final da segunda etapa, que parte de Felgueiras, percorre 167,9 quilómetros e passa pelo famoso salto, em terra batida, notabilizado pelo Rali de Portugal. Ponto final da terceira etapa e de partida da quarta, Bragança recebe pela 21.ª vez uma chegada da Volta, no caso a da mais longa desta edição – são 185,2 quilómetros desde Boticas. Cerca de 40 quilómetros antes, há passagem pela travessia da Serra da Nogueira, de primeira categoria. Desde Bragança na quarta etapa, o pelotão escalará a Senhora da Graça, com a primeira categoria do Alvão a anteceder a instalada na meta. Segue-se uma jornada mais tranquila, na ligação entre Lamego e Viseu, onde os ciclistas irão ter o dia de descanso, a 12 de agosto.

Dia 13, há a sexta etapa, com início em Águeda e final a subir, no sempre difícil empedrado da Guarda, onde a meta coincide com uma contagem de terceira categoria. Pelo meio há outras duas da mesma categoria e duas de segunda, a primeira delas no Moinho do Pisco, ao quilómetro 19,4 dos 175,2 do dia.

Na sétima etapa há a escalada à Torre, única contagem de categoria especial de todas as edições da Volta: são 20.100 metros a subir desde a Covilhã, pela vertente das Penhas da Saúde, que culminam 179,3 quilómetros desde o Sabugal.

A caravana enfrenta depois a sua maior deslocação para que Ferreira do Zêzere possa estrear-se na partida da oitava etapa, que termina em Santarém, ausente da Volta há mais de 30 anos. Depois, a região Oeste ganha lugar de destaque à nona etapa, que vai ligar Alcobaça à Serra de Montejunto, no Cadaval, ao longo de 174,4 quilómetros. A jornada irá homenagear Joaquim Agostinho, na passagem por Torres Vedras. O derradeiro teste são os 16,7 quilómetros planos de contrarrelógio com partida e chegada à Praça do Império, em Lisboa

Para já, serão 15 as equipas que vão lutar pela glória na 86.ª Volta a Portugal. A Caja Rural é a única ProTeam presente. Presenças habituais, a Euskaltel-Euskadi, Burgos-BH e Kern Pharma não participam, tal como a Vorarlberg, do vencedor de 2023 e segundo no ano passado, o suíço Colin Stüssi.

AS ETAPAS DA VOLTA:

06 ago: Prólogo, Maia - Maia, 3,4 km (CRI).

07 ago: 1.ª Etapa, Viana do Castelo – Braga (Sameiro), 162,3 km.

08 ago: 2.ª Etapa, Felgueiras – Fafe, 167,9 km.

09 ago: 3.ª Etapa, Boticas – Bragança, 185,2 km.

10 ago: 4.ª Etapa, Bragança – Mondim de Basto (Senhora da Graça), 182,9 km.

11 ago: 5.ª etapa, Lamego – Viseu, 155,5 km.

12 ago: Dia de Descanso.

13 ago: 6.ª Etapa, Águeda – Guarda, 175,2 km.

14 ago: 7.ª Etapa, Sabugal – Covilhã (Torre), 179,3 km.

15 ago: 8.ª Etapa, Ferreira do Zêzere – Santarém, 178,2 km.

16 ago: 9.ª Etapa, Alcobaça – Montejunto, 174,4 km.

17 ago: 10.ª Etapa, Lisboa – Lisboa, 16,7 (CRI).