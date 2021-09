João Almeida conquistou neste sábado a 81.ª edição da Volta ao Luxemburgo, somando a segunda vitória em Voltas em poucas semanas, depois de ter sido o vencedor da Volta à Polónia.

O ciclista português tinha reconquistado a camisola amarela na véspera, no contrarrelógio e voltou a estar em grande ao ser segundo na última etapa, atrás de David Gaudu, numa tirada de 183,7 quilómetros entre Mersch e a cidade do Luxemburgo, com duas contagens de montanha de primeira categoria, e outra de categoria especial, nos primeiros 115 quilómetros.

Marc Hirschi foi segundo classificado na geral, concluindo a prova com mais 46 segundos do que João Almeida.

O ciclista de A-dos-Francos torna-se assim o primeiro ciclista português a conquistar a histórica prova do Luxemburgo, numa edição em que venceu uma etapa e foi trê vezes segundo classificado, num total de cinco etapas.

Além da camisola amarela, João Almeida foi também vencedor da classificação da Juventude e dos pontos.

[artigo atualizado]