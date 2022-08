João Almeida e Ivo Oliveira foram confirmados na lista da UAE-Team Emirates para a Volta a Espanha.

Almeida estará na primeira vez na Vuelta, ele que até agora, no que diz respeitos às três grandes voltas, só tinha competido na Volta a Itália, onde somou um quarto e um sexto lugares em 2020 e 2021.

«É a minha primeira Vuelta e estou muito entusiasmado para começar. Os últimos meses não foram perfeitos e a minha condição não esteve a 100 por cento. Estou a sentir-me bem de novo na bicicleta e com uma equipa forte acho que posso fazer coisas boas nesta corrida. É difícil dizer o que esperar, mas penso que os objetivos se vão tornar mais claros à medida que a corrida for decorrendo. Vai ser um longo caminho de Utrecht a Madrid, mas estou pronto para o desafio», disse João Almeida, que foi forçado a desistir do último Giro devido a um teste positivo à covid-19.

Além dos dois portugueses, a UAE Emirates estará representada pelo 'sprinter' alemão Pascal Ackermann, os espanhóis Juan Ayuso e Marc Soler, o norte-americano Brandon McNulty, o colombaino Sebastian Molano e o esloveno Jan Polanc.

A Vuelta corre-se de 19 de agosto a 11 de setembro.

Tadej Pogacar, vencedor do Tour em 2020 e 2021 e segundo classificado na edição deste ano, não vai à Vuelta, confirmando-se uma decisão já tomada pela UAE-Team Emirates, que deverá delegar a João Almeida o papel de chefe de fila.