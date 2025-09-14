Duas pessoas foram detidas este domingo após os incidentes que ditaram o cancelamento da 21.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, que terminaria num circuito em Madrid que foi bloqueado por manifestantes pró-Palestina, tendo havido ferimentos em 22 polícias.

Segundo indicaram fontes policiais à agência noticiosa EFE, os dois detidos foram identificados por desordem pública nos momentos que se viveram nas várias manifestações que causaram disrupção no percurso da etapa, cancelada pela organização, assim como as cerimónias de pódio

Os 22 polícias feridos sofreram contusões ao serem atingidos com objetos e com o derrube das baias de proteção do recinto desportivo, protegido por um forte dispositivo policial composto por 1.100 agentes e 400 guardas civis.

Foram mais 100 mil os manifestantes pró-palestinianos em Madrid. «Havia mais de 100 mil pessoas», disse uma porta-voz da representação do governo central da região de Madrid.

A etapa, que chegaria à praça Cibeles, foi interrompida a cerca de 58 quilómetros da meta devido a esta invasão das ruas por manifestantes solidários com a causa palestiniana, denunciando «o genocídio» de Israel em Gaza, além de serem contra a participação da Israel-Premier Tech na corrida.

Embora o dispositivo de segurança na capital espanhola fosse o maior de sempre num evento desportivo e o maior desde a cimeira da NATO, em 2022, ninguém conseguiu travar os manifestantes em protesto.

A Vuelta foi ganha pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), sendo o português João Almeida (UAE Emirates), segundo classificado, o melhor resultado da carreira em grandes Voltas.

O Governo espanhol e a organização da prova sugeriram à equipa israelita que se retirasse da Vuelta, o que esta recusou fazer para não abrir um «precedente perigoso», e a União Ciclista Internacional (UCI), que em 2021 baniu equipas russas e ‘retirou’ a bandeira dos ciclistas daquela nacionalidade, condenou os incidentes, sem tomar qualquer decisão.

A Vuelta ficou, assim, marcada por constantes alterações ao percurso, uma etapa cancelada, outra sem vencedor (em Bilbau), e uma outra com uma meta improvisada (na última terça-feira, antes da subida ao Castro de Herville, com vitória de Egan Bernal a oito quilómetros do fim), culminando nos incidentes deste domingo. Além disso, o contrarrelógio em Valladolid, na quinta-feira, acabou por ser encurtado.