O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) venceu, esta quinta-feira, a 18.ª etapa da Volta a Espanha, na ligação de 192 quilómetros ente Trujillo e o Alto de Piornal, batendo o principal adversário na luta pela classificação geral, Enric Mas (Movistar), no sprint final da chegada em alto, concluindo em 04h45m17s.

Evenepoel e Mas apanharam um valente Robert Gesink (Jumbo-Visma) já dentro dos últimos 500 metros, impedindo a vitória do neerlandês. Evenepoel atacou depois, não teve resposta à altura de Mas (que foi 2.º) e Gesink (3.º) e conseguiu ainda um corte de dois segundos, aos quais se juntaram os quatro de bonificação a mais face a Mas (dez para seis), o que permite ao líder da geral reforçar em seis segundos a vantagem pela camisola vermelha.

A etapa, marcada pelo abandono do líder da montanha Jay Vine, depois de uma queda na fase inicial, teve várias incidências interessantes, com João Almeida a ter vantagem durante boa parte do trajeto para todos os cinco adversários à frente na geral. Contudo, os favoritos agruparam por fim já dentro dos últimos dez quilómetros para o Alto de Piornal, sobretudo depois de um grande ataque de Evenepoel.

João Almeida concluiu a etapa no 10.º lugar, a 13 segundos de Evenepoel, tal como Jai Hindley (4.º), Thymen Arensman (5.º), Thibaut Pinot (6.º), Ben O’Connor (7.º), Juan Ayuso (8.º), Miguel Ángel López (9.º) e Rigoberto Urán (11.º).

Um dos grandes derrotados do dia na geral, mas que demonstrou enorme espírito de sacrifício depois de uma queda na parte inicial da etapa, foi o espanhol Carlos Rodríguez. O ciclista da Ineos aguentou quase até final a colagem junto dos favoritos, mas acabou por ceder e foi 17.º, a 1.19 minutos de Evenepoel. Rodríguez protagonizou assim a única mexida no top-10 da geral, ao descer à quinta posição, por troca com Miguel Ángel López, agora quarto. Desta forma, João Almeida está mais próximo do top-5, estando a apenas 25 segundos de Carlos Rodríguez, com três etapas pela frente na Vuelta.

Carlos Rodríguez sofreu queda na parte inicial da etapa e acabou por perder tempo e o quarto lugar

Depois de um dia de muitos ataques e esforço físico do pelotão, perspetiva-se uma exigente 19.ª etapa, com início e fim em Talavera de la Reina (138,3 quilómetros).

CLASSIFICAÇÃO GERAL (Top-10, após 18.ª etapa):

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), 69h59m12s

2. Enric Mas (Movistar), +2.07m

3. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 5.14m

4. Miguel Ángel López (Astana), +5.56m

5. Carlos Rodríguez (Ineos), +6.49m

6. João Almeida (UAE Team Emirates), +7.14m

7. Thymen Arensman (Team DSM), +8.09m

8. Ben O’Connor (AG2R Citroen Team), +9.34m

9. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), +9.56m

10. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), +12.03m