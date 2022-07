A equipa W52-FC Porto veio esta segunda-feira condenar o uso de quaisquer substâncias dopantes, revelando ainda que está a colaborar com as entidades competentes na «busca pela verdade e pelo fair-play».

A equipa anunciou que vai participar na 83.ª edição da Volta a Portugal, apesar de ter oito dos seus 11 ciclistas suspensos preventivamente.

Entre os afastados estão Ricardo Vilela e José Gonçalves, além de quatro antigos vencedores da Volta a Portugal: João Rodrigues (2019), Rui Vinhas (2016), Ricardo Mestre (2011) e Joni Brandão, que herdou a vitória na edição de 2018 depois da desclassificação, por doping, de Raúl Alarcón, também ciclista da W52-FC Porto.

COMUNICADO DA W52-FCPORTO:

«Face às últimas notícias veiculadas pela comunicação social a propósito da suspensão preventiva de oito dos seus atletas, a W52-FC Porto vem esclarecer que sempre pugnou pela verdade e o fair-play desportivo, bem como pela condenação do uso de quaisquer substâncias dopantes.



Nessa justa medida, encontra-se a colaborar ativamente com as entidades Reguladoras e Fiscalizadoras do ciclismo em Portugal, designadamente a FPC/UVP e a ADOP, em busca da verdade desportiva.



A equipa participará na 83.ª edição da Volta a Portugal sem a integração na mesma dos atletas suspensos.



Os resultados alcançados nos últimos anos, com indiscutível mérito desportivo, continuam, não obstante, a justificar a confiança que a equipa deposita nos ciclistas entretanto suspensos preventivamente pela ADOP, cuja presunção de inocência se mantém intacta até prova em contrário.



Esta participação, sublinhe-se, trará uma motivação acrescida a todos os atletas e dirigentes, que saberão lutar pela vitória na estrada, honrando um clube e uma equipa que tem vindo a dominar o panorama do ciclismo nacional com indiscutível mérito.»