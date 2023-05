Wallace de Souza, voleibolista brasileiro que estava suspenso desde 31 de janeiro por 90 dias depois de ter perguntado aos seus seguidores no Instagram se dispararia contra Lula da Silva, presidente do Brasil, viu o Conselho de Ética do Comité Olímpico do Brasil (COB) aumentar-lhe o dratiscamente o castigo, estando agora impedido de jogar nas competições internas nos próximos cinco anos.

O jogador de 35 anos já tinha sido também suspenso da seleção durante o período de um ano pelo mesmo ato, enquadrado como promoção e incitamento à violência.

Wallace de Souza, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e fervoroso apoiante de Jair Bolsonaro, viu ser-lhe aumentada a pena depois de ter jogado a final da Superliga de voleibol (a 30 de abril) quando o castigo ainda estava em vigor. No despacho de decisão, o Conselho de Ética do Comité Olímpico do Brasil, assinala esse incumprimento do atleta e da Confederação Brasileira de Voleibol, entidade que está debaixo da alçada do COB.