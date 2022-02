O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do norte-americano Wendell Lewis para a equipa de basquetebol.

Os encarnados publicaram um vídeo nas redes sociais em que é possível ver o poste de 32 anos a trabalhar com os companheiros.

No seu país, Lewis alinhou nos Mississippi State Bulldogs e Alabama State Hornets. Em 2017/18 esteve ao serviço dos japoneses do Tokyo Hachioji Bee Trains e passou as duas últimas temporadas na Bulgária, no Chernomorets.