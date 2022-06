O tenista norte-americano Taylor Fritz, vencedor do Masters de Indian Wells este ano contra o espanhol Rafael Nadal, qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do torneio de Wimbledon ao superar o britânico Alastair Gray, em três sets.

Fritz, atual número 14 do ranking mundial, começou por vencer o primeiro set por 6-3 e fechou o segundo parcial com um ponto incrível no tie-break, que lhe valeu mais um set favorável em 7-6 (7-3). Gray já festejava o ponto de costas para a rede quando Fritz se esticou todo para a relva, tocou na bola com a raquete e festejou o ponto.

A fotografia do artigo captada no court diz muito do gesto de Fritz para chegar à bola, assim como a desolação de Gray, quando se apercebeu que o adversário ainda chegou à bola.

No terceiro set, Fritz selou o triunfo com um parcial de 6-3.