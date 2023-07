O tenista norueguês Casper Ruud, número quatro do mundo, foi eliminado na segunda ronda de Wimbledon, esta quinta-feira, ao perder frente ao britânico Liam Broady, 142.º do mundo, numa das maiores surpresas da edição 2023 até ao momento.

Ruud perdeu frente a Broady por 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 e 6-0, num encontro que durou três horas e 28 minutos e no qual o nórdico chegou a ser assistido devido a problemas físicos.

Quem também caiu na segunda ronda foi o norte-americano Taylor Fritz, nono cabeça de série, frente ao sueco Mikael Ymer, 59.º, numa reviravolta depois de Fritz ter ganho os dois primeiros sets: 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 e 6-2 foram os parciais.

Em frente seguiu o russo Andrey Rublev, sétimo do mundo, com a vitória sobre o compatriota Aslan Karatsev, por 6-7 (4-7), 6-3, 6-4 e 7-5, assim como o norte-americano Frances Tiafoe, 10.º, que bateu o suíço Dominic Stricker, por 7-6 (13-11), 6-4 e 6-2.

O suíço Stanislas Wawrinka, 88.º e vencedor de três majors, também continua em prova: venceu o argentino Tomás Etcheverry, 29.º pré-designado, por 6-3, 4-6, 6-4 e 6-2, para marcar encontro com o sérvio Novak Djokovic, vencedor de três das últimas quatro edições.

Já o russo Daniil Medvedev, número três do mundo, viu a falta de luz nos courts exteriores interromper o duelo frente ao francês Adrian Mannarino, 35.º, quando vencia por 6-3, 6-3 e 4-4. Interrompido foi também um dos encontros mais aguardados do dia, mas pelo fim obrigatório dos encontros até às 23 horas, entre o britânico Andy Murray (40.º) e o grego Stefanos Tsitsipas (5.º). Murray vai vencendo por 6-7 (3-7), 7-6 (7-2) e 6-4.

Num dia finalmente sem chuva, deu-se ainda por encerrada a primeira ronda, com o alemão Alexander Zverev, 21.º no ranking, a bater o neerlandês Gijs Brouwer, por 6-4, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5).

Do lado feminino, a vencedora em 2022, a cazaque Elena Rybakina, terceira tenista mundial, continua a defesa do título: afastou a francesa Alizé Cornet, 74.ª, por 6-2 e 7-6 (7-2), num encontro em que a gaulesa se lesionou perto do final do segundo set, mas que ainda conseguiu obrigar a um tie-break. Na terceira ronda, a detentora do título vai encontrar uma das favoritas do público, Katie Boulter, número um britânica e 89.ª do ranking, que afastou a búlgara Viktoriya Tomova, 99.ª, por 6-0, 3-6 e 6-3.

Para a segunda ronda segue também a norte-americana Jessica Pegula, quarta do ranking: afastou a Cristina Bucsa, 78.ª, por 6-1 e 6-4. Mais complicado foi o apuramento da francesa Caroline Garcia, quinta cabeça de série, que teve de recorrer ao tie-break do terceiro set para afastar a canadiana Leylah Fernandez, 95.ª do ranking, por 3-6, 6-4, e 7-6 (10-6). A adolescente russa Mirra Andreeva, de apenas 16 anos e 102.ª do mundo, continua a surpreender: tal como em Roland Garros chegou à terceira ronda no seu segundo major, depois de derrotar Barbora Krejcíková, 10.ª, que desistiu quando perdia por 6-3 e 4-0.