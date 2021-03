O Sporting venceu esta terça-feira os polacos do Wisla Plock por 28-25, na Polónia, mas foi eliminado nos «oitavos» da Liga Europeia de andebol.

O triunfo por três golos de diferença não chegou para os leões inverterem a desvantagem da primeira mão, na qual o Sporting tinha perdido por 29-25 em Lisboa, pelo que precisava de pelo menos cinco golos de vantagem para seguir para os «quartos» da competição europeia.

A equipa portuguesa chegou a ter a eliminatória por duas ocasiões na mão em solo polaco, com o 5-10 na primeira parte e o 12-17 na segunda, mas o Wisla acabou por ser uma equipa calculista, que jogou com a vantagem de quatro golos obtida no primeiro jogo.

Depois do 5-10, o Sporting acabou por deixar escapar a vantagem e sofreu um parcial de 3-0 que levou o jogo para 8-10 aos 23 minutos.

Ao intervalo, mantiveram-se os dois golos de vantagem para o Sporting (12-14), que davam esperança para a segunda parte, na qual houve uma entrada fulgurante dos visitantes, com os golos de Schongarth, Andrejew e Carlos Ruesga a levarem a diferença para cinco golos, complicando as contas do Wisla.

A equipa da casa só marcou mesmo pela primeira vez na segunda parte aos 38 minutos, com o 13-17 por Steal.

Com o passar do tempo, o Wisla procurou sempre o ataque organizado e um jogo mais lento para controlar a diferença.

Numa fase crucial do jogo, Francisco Tavares fez o 24-28, Salvador Salvador claudicou no ataque seguinte, não conseguiu marcar e Krajewski reduziu para 25-28, a 42 segundos do final.

No último ataque, o Sporting falhou o passe para a ponta esquerda e ‘entregou’ a bola Daszek, inviabilizando assim o último remate que poderia ditar a igualdade na eliminatória.