A World Athletics, antiga IAAF, organismo que rege o atletismo a nível mundial, lançou esta terça-feira um fundo de cerca de 460 mil euros para ajudar os atletas profissionais mais afetados financeiramente com a crise, devido à pandemia da covid-19.

O organismo confirmou que, em conjunto com a Fundação Internacional de Atletismo (IAF) – ambos presididos pelo antigo atleta britânico Sebastian Coe – que os orçamentos de 2020 e 2021 da IAF vão ter, como destinatários, os atletas que necessitam de ajuda, face à ausência de receitas com a paragem das competições. Coe vai presidir o grupo de trabalho em relação a esta matéria.

O antigo campeão olímpico dos 1.500 e 5 mil metros, Hicham El Guerroui, a campeã no salto em vara e presidente da Comissão de atletas, Katerina Stefanidi, além de Sunil Sabrharwal, do comité executivo da World Athletics, são alguns dos membros integrantes do grupo.

Esta semana deve realizar-se uma reunião para identificar e estabelecer o processo de atribuição de apoios e para encontrar outras formas de financiamento para o fundo.