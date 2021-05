O treinador de futebol André Villas-Boas foi confirmado, esta terça-feira, como um dos nomes para a próxima edição do Rali de Portugal, prova pontuável para o Campeonato do Mundo, que se disputa de 20 a 23 de maio.

O antigo treinador de FC Porto, Chelsea, Tottenham ou Marselha vai participar na categoria WRC3, com o número 57, de acordo com a lista de inscritos divulgada esta terça-feira pelo promotor do campeonato.

Amante dos desportos motorizados, Villas-Boas vai participar na quarta prova do Mundial 2021 aos comandos de um Citroën C3, preparado pela Sports&You de José Pedro Fontes, carro com o qual fez a sua estreia nos ralis, em Vieira do Minho, numa prova do regional, em abril.

Para além do técnico luso, de destacar a presença, em Portugal, de dez carros WRC: Sébastian Ogier (Toyota Yaris), atual líder do campeonato, está à cabeça e ostenta o número 1. Além do francês, participam o Hyundai i20 do belga Thierry Neuville, o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) ou o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), que venceu a última edição em solo luso, em 2019.

Nota ainda para os Toyota Yaris do finlandês Kalle Rovanperä e do japonês Takamoto Katsuta, os Ford Fiesta do francês Adrian Formaux e do britânico Gus Greensmith e os Hyundai i20 do espanhol Dani Sordo e do francês Pierre-Louis Loubet.

Em WRC2, destaque para o norueguês Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia), o finlandês Esapekka Lappi (VW Polo), o norueguês Mads Ostberg (Ford Fiesta) e o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), todos antigos pilotos do WRC.

Os portugueses também estão em força numa prova pontuável para o campeonato nacional, com destaque para o algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), antigo campeão e atual líder do campeonato, do campeão em título Armindo Araújo (Skoda Fabia), Bruno Magalhães (Hyundai i20), José Pedro Fontes (Citroën C3), Pedro Meireles (VW Polo) ou Bernardo Sousa (Skoda Fabia), todos antigos campeões nacionais.