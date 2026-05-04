De chinês para chinês. Wu Yize sagrou-se esta segunda-feira campeão mundial de snooker, sucedendo ao compatriota Zhao Xintong e tornando-se apenas no segundo asiático a conquistar a principal competição mundial da modalidade.

No Crucible Theatre, em Sheffield, Inglaterra, templo da modalidade, o chinês de apenas 22 anos venceu o inglês Shaun Murphy por 18-17, numa final disputada em quatro sessões entre domingo e segunda-feira e decidida apenas na «negra», algo que raramente aconteceu desde que a decisão é em 35 frames.

Desde 2002 que o campeonato do mundo não era decidido na «negra», algo que aconteceu pela quarta vez desde que o Crucible é palco da competição (1977). A última vez foi na final ganha por Peter Ebdon ante Stephen Hendry em 2002 e desfechos iguais aconteceram em 1994 quando Hendry bateu Jimmy White e em 1985 quando Dennis Taylor venceu ante Steve Davis.

Wu Yize – o terceiro chinês a atingir a final depois de Ding Junhui em 2016 e Zhao Xintong em 2025 – tornou-se o segundo mais jovem de sempre a ser campeão mundial, só superado por Stephen Hendry, que conquistou o primeiro dos seus sete títulos, em 1990, com 21 anos.

Shaun Murphy, campeão do mundo em 2005, procurava tornar-se no 14.º jogador a conquistar a prova por mais do que uma vez, mas ainda não foi desta, depois das finais perdidas para John Higgins em 2009, Stuart Bingham em 2015 e Mark Selby em 2021. Com o título, Wu Yize leva para casa um prémio de 500 mil libras (cerca de 580 mil euros).