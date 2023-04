Ding Liren sagrou-se este domingo campeão do mundo de xadrez, tornando-se o primeiro chinês a chegar ao título mundial na modalidade. Para o conseguir, Ding Liren derrotou o russo Ian Nepomniachtchi no desempate por partidas rápidas.

A final que se disputou em Astana, capital do Cazaquistão, foi das mais equilibradas da história, com três vitórias para cada lado e oito empates, nos 14 jogos disputados desde dia 9 de abril.

Após 7-7 no final das partidas regulares tudo tinha de se decidir este domingo, através do desempate por partidas rápidas: o grande mestre chinês surpreendeu o favoritismo do adversário e sucedeu assim ao norueguês Magnus Carlsen.

Carlsen, que era pentacampeão do Mundo e foi totalmente dominador nos últimos dez anos, impôs-se com facilidade em dezembro de 2021 a Nepomniachtchi para o seu último título, mas em julho de 2022 renunciou, permitindo esta final em Astana e a consagração de Ding.