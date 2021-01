O Sporting garantiu este sábado o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Xico Andebol, em Guimarães, por 33-22, no primeiro jogo dos oitavos de final.

Os «oitavos» prosseguem a 27 de fevereiro, um sábado, com o Belenenses-Póvoa, o Alto do Moinho-Benfica, o FC Gaia-ABC/UMinho, o São Mamede-Sp. Horta e com mais dois jogos que ainda não estão definidos. O São Paio de Oleiros vai receber Juve Lis, Marítimo ou Benavente, ao passo que o FC Porto visitará, também nesse dia, o vencedor do Avanca-AD Sanjoanense.

A eliminatória fecha a 28 de fevereiro, domingo, com o Madeira SAD-Águas Santas.