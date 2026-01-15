O antigo nadador francês Yannick Agnel, campeão olímpico em 2012, em Londres, vai ser julgado por violação de uma menor. É suspeito de, em 2016, então com 23 anos, ter mantido uma relação com a filha de 13 anos do seu treinador.

Yannick Agnel, que sempre alegou que a relação foi consensual e romântica, recorreu da acusação em maio de 2025 perante um tribunal criminal na região de Haut-Rhin, no leste de França.

No entanto, o tribunal determinou, esta quinta-feira, que existem provas suficientes contra o antigo nadador, pelo que Agnel será julgado por violação e agressão sexual.

Yannick Agnel, hoje com 33 anos, possui um dos currículos mais impressionantes da natação francesa, com destaque para os títulos olímpicos nos 200 metros livres e na estafeta 4x100 metros em Londres 2012, antes de se ter sagrado campeão do mundo em ambas as disciplinas no ano seguinte.

Antigo membro do clube Mulhouse Olympic Natation, no leste de França, Agnel é acusado de violação e agressão sexual, ocorridas entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2016, contra a filha do treinador Lionel Horter.

Os alegados crimes ocorreram em Mulhouse, mas também na Tailândia, onde o clube Mulhouse Olympic Natation realiza regularmente estágios, e no Rio de Janeiro, cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2016.

A investigação começou no verão de 2021, após uma denúncia feita pela jovem, na altura também membro do clube, mas que, entretanto, abandonou a natação. Agnel foi formalmente acusado cinco meses depois, em 11 de dezembro de 2021.

Após 48 horas sob custódia policial, o nadador «admitiu os atos de que foi acusado, embora tenha problemas de memória em relação a algumas das violações», explicou a então procuradora pública, Edwige Roux-Morizot.