Dayana Yastremska conseguiu deixar a Ucrânia no último sábado. A tenista ucraniana deixou a mãe e o pai no seu país, mas conseguiu sair com a irmã por via marítima.



Esta terça-feira, a número 128.ª do ranking WTA participou na primeira ronda do torneio de Lyon e venceu a romena Ana Bogdan em três sets: 3-6, 7-6 e 7-6. No final da partida a jovem de 21 anos não conteve as lágrimas e celebrou com a bandeira da Ucrânia.



«O jogo mais difícil da minha vida», escreveu no Twitter.



Aquando da saída da sua pátria, Yastremska contou que passou «duas noites num parque de estacionamento subterrâneo» até conseguirem sair.



«Depois de passar duas noites num parque de estacionamento subterrâneo, os meus pais decidiram a todo o custo tirar-me da Ucrânia juntamente com a minha irmã. Mãe, pai, cuidem de vocês. Amamo-vos muito. Amo o meu pais. Ucranianos, cuidem das vossas vidas», referiu numa publicação no Instagram.