O Benfica entrou a perder na Liga dos Campeões de voleibol, diante do Zenit, da Rússia, em encontro do Grupo D.

Na Sibur Arena, em São Petersburgo, a turma da Luz perdeu em três parciais. Os russos dominaram o jogo e, depois de vencer por 25-19 e 25-16, relaxaram no último parcial (25-23), mas garantiram a vitória sem contestação.

A segunda partida do conjunto de Marcel Matz está agendada para 15 de dezembro, no Pavilhão n.º2 da Luz, frente aos alemães do Recycling Volleys.