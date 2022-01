Domínio do Sporting nos prémios «Futsal Planet» de 2021, que distinguiram os melhores da modalidade no ano passado.



Os campeões da Europa foram considerados a melhor equipa do mundo e viram Zicky Té ser considerado o melhor jovem do mundo, Nuno Dias o melhor treinador e Guitta o melhor guarda-redes. Já o prémio de melhor jogador do mundo foi entregue a Ferrão que superou a concorrência de Erik, Pany Varela e de Merlim, todos atletas do Sporting.



Além da Liga dos Campeões, os leões conquistaram em 2021 o campeonato nacional, a Taça da Liga e a Supertaça.