O Sporting voltou a perder com o TTC Ney-Ulm, agora na Alemanha, por 3-1 e continua no último lugar do Grupo C da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

Em Lisboa, os leões já tinha perdido com a equipa germânica e na visita à Polónia foram derrotados pelo KS Dekorglass Dzialdowo. Agora, a equipa portuguesa somou a terceira derrota em três jogos e fica sem hipóteses matemáticas de ganhar o grupo

Diogo Carvalho foi o único mesa-tenista do Sporting a conseguir vencer o seu encontro.

O Sporting volta a jogar a 17 de dezembro, em Portugal, diante do KS Dekorglass Dzialdowo.