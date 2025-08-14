Mohamed Amoura, avançado do Wolfsburgo, parece ser o próximo alvo para o ataque do Benfica. O treinador do clube alemão, Paul Simonis, comentou o interesse dos encarnados, não descartando uma possível saída do jogador.

«Não li muito [sobre isso]. Obviamente que ouvi isso, mas ele está aqui, está a treinar e está a jogar conosco. Vamos ver o que vai acontecer, mas enquanto aqui estiver estou focado nele e na equipa. Quando chegar o momento de ele ir e se for caso disso... Portanto é este o caso. Neste momento não posso dizer mais sobre isto», referiu em conferência de imprensa de antevisão à partida com o Hemelingen para a primeira ronda da Taça da Alemanha.

O internacional argelino é dúvida para essa partida devido a lesão. No entanto, o técnico neerlandês garantiu que não é nada de grave. «O Amoura ainda está em dúvida se poderá [ir a jogo]. Teve uma pequena reação depois dos jogos. Nada de grave. Treinou limitado e a possibilidade de ir a jogo é de 50 por cento», referiu.

O Wolfsburgo está a pedir 30 milhões de euros fixos mais sete milhões por objetivos, avança a imprensa nacional.

Amoura surge como opção para uma possível substituição de Kerem Aktürkoglu, caso a transferência do turco para o Fenerbahçe de José Mourinho se venha a confirmar. Na última temporada, o avançado de 25 anos marcou dez golos e fez nove assistências em 34 jogos.