Mohamed Kamara foi o principal responsável pelo nulo no final do Serra Leoa-Argélia, na Taça das Nações Africanas (CAN), esta terça-feira.

Com um estilo arrojado a sair dos postes, o guardião travou todas as investidas dos argelinos, que contavam com Mahrez, Brahimi e Slimani na frente de ataque. No final, foi mesmo considerado homem do jogo. Já na «flash interview», onde recebeu o prémio, não conseguiu conter a emoção e ficou lavado em lágrimas.

Kamara, de apenas 22 anos, representa o East End Lions, da Serra Leoa. No jogo de estreia na CAN, registou sete defesas.

Veja a exibição de Kamara: