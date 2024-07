O avançado da Fiorentina, Moise Kean, que chegou ao clube há apenas algumas semanas, proveniente da Juventus, falou da sua paixão pela música, partilhada com o português Rafael Leão, numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica.

«Se Deus nos dá a oportunidade de ter um talento, porque não mostrá-lo? Fazer música relaxa-me muito. Quando acabo o treino, dou por mim a escrever no meu estúdio. Muitas pessoas ainda não compreendem o que a música transmite», disse Kean, internacional italiano.

Amigo de Rafael Leão, apesar de em clubes diferentes, Moise Kean anunciou que um single dos dois futebolistas vai sair em breve. «Quando comecei? Tinha treze anos. Vinha para casa depois de jogar na rua: entre um jogo e outro, vi uns miúdos a fazer freestyle e battle rap. Improvisavam. Joguei e depois parei com eles. A música sempre me acompanhou na minha carreira de futebolista. Escrevi “Outfit” e agora vai sair outro single escrito com Rafael Leão», afirmou.

Moise Kean identificou as suas influências musicais - Capo Plaza, com quem tem «uma ótima relação», Boro Boro e Bob Marley. E explicou porquê:

«Quando eu era pequeno, o meu pai costumava trazer as suas cassetes para nossa casa. De facto, só havia uma cassete que eu podia ouvir e era a do Bob. Sempre gostei da sua história: um homem que levava a vida de uma forma diferente. As suas frases são intensas, a sua maneira de viver inspirava-me. Admiro-o tanto que dei o nome de Marley ao meu filho», admitiu Moise Kean.