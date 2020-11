O Arsenal foi à Noruega vencer o Molde por 3-0, marcando os três golos do encontro na etapa complementar. A equipa de Mikel Arteta mantém o pleno no Grupo B da Liga Europa, com quatro vitórias em igual número de jogos.



Nicolas Pépé inaugurou a contagem depois do intervalo, o jovem Reiss Nelson ampliou a margem e Folarin Balogun fechou a contagem, estreando-se a marcar pela equipa principal do Arsenal.



Cédric Soares foi titular no lado direito da defesa dos Gunners.