Takumi Minamino, avançado japonês de 30 anos, deixou a visita do Mónaco ao Auxerre (2-1), para a Taça de França, de maca e os exames revelaram uma rutura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, conforme anunciado pelo clube nesta segunda-feira. Ou seja, o extremo vai perder a restante época e vai falhar o Mundial 2026.

A lesão foi contraída no domingo, ao minuto 36 da eliminatória.

Com contrato até junho de 2027, Minamino totalizou quatro golos e três assistências em 21 jogos nesta época pelo Mónaco. Antes, entre 2022 e maio deste ano, o nipónico acumulou 20 golos e 14 assistências em 96 jogos.

O Mónaco ocupa o nono lugar do campeonato francês, a 14 pontos do líder Lens.

RELACIONADOS
Brasil: Neymar operado com sucesso ao menisco do joelho esquerdo
França: equipa feminina do PSG perde três jogos do campeonato na secretaria
Liverpool teme que Isak tenha perna partida