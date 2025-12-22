Alerta no Mónaco e no Japão: Minamino sofre lesão grave num joelho
Avançado termina a época e falha Mundial do próximo verão
Avançado termina a época e falha Mundial do próximo verão
Takumi Minamino, avançado japonês de 30 anos, deixou a visita do Mónaco ao Auxerre (2-1), para a Taça de França, de maca e os exames revelaram uma rutura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, conforme anunciado pelo clube nesta segunda-feira. Ou seja, o extremo vai perder a restante época e vai falhar o Mundial 2026.
A lesão foi contraída no domingo, ao minuto 36 da eliminatória.
Com contrato até junho de 2027, Minamino totalizou quatro golos e três assistências em 21 jogos nesta época pelo Mónaco. Antes, entre 2022 e maio deste ano, o nipónico acumulou 20 golos e 14 assistências em 96 jogos.
O Mónaco ocupa o nono lugar do campeonato francês, a 14 pontos do líder Lens.
Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2025
Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur.
Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de… pic.twitter.com/khinJoeXxP