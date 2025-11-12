De Falcao a João Moutinho, de Mbappé a Henry, e sem esquecer Trezeguet, há camisolas para todos os gostos. Afinal, é uma coleção enriquecida com autênticas peças de museu, partes da história do Mónaco desde 1950. No centro desta história está o adepto Julien Bouron, dono da invejável coleção de 1146 camisolas.

Natural da região da Borgonha, apaixonou-se pelos monegascos em março de 2000, aquando de um jogo com o Auxerre. Neste percurso de 25 anos, investiu e, agora, ostenta o recorde de maior coleção, superando o registo de um adepto suíço do Liverpool.

RELACIONADOS
OFICIAL: Rob Edwards deixa Middlesbrough e regressa aos Wolves
Palhinha é o rei dos desarmes na Europa... e há outro português no pódio
FOTOS: Sporting homenageia legado de Joaquim Agostinho