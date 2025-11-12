Monaco
INCRÍVEL: adepto do Mónaco quebra recorde de camisolas colecionadas
Julien Bouron expôs as 1146 camisolas no centro de treinos dos monegascos
De Falcao a João Moutinho, de Mbappé a Henry, e sem esquecer Trezeguet, há camisolas para todos os gostos. Afinal, é uma coleção enriquecida com autênticas peças de museu, partes da história do Mónaco desde 1950. No centro desta história está o adepto Julien Bouron, dono da invejável coleção de 1146 camisolas.
Natural da região da Borgonha, apaixonou-se pelos monegascos em março de 2000, aquando de um jogo com o Auxerre. Neste percurso de 25 anos, investiu e, agora, ostenta o recorde de maior coleção, superando o registo de um adepto suíço do Liverpool.
Julien Bouron a réuni 1146 maillots portés ou préparés de l’AS Monaco, un record retraçant l’histoire du club depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui 🇲🇨 pic.twitter.com/Qwl8Gyg9am— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 12, 2025
