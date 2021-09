O Lille regressou esta quarta-feira aos triunfos na Ligue 1, garantindo a segunda vitória em sete jornadas da competição. Com José Fonte no onze, o campeão francês venceu o Reims por 2-1.



Jonathan David (31m) e Benjamim André (43m) marcaram para a equipa da casa, com Alexis Flips a reduzir para o Reims na etapa complementar, na sequência de um castigo máximo (74m).



Angel Gomes (ex-Boavista) entrou ao minuto 60 no Lille.



O AS Monaco, com Gelson Martins como suplente não utilizado, bateu o Saint-Etienne por 3-1. Volland (27m) inaugurou o marcador, Bounga (44m) fez o empate e Ben Yedder (62m e 86m) bisou para garantir o triunfo da equipa monegasca.



Em Montpellier, o Bordéus de Ricardo Mangas - titular a tempo inteiro - resgatou um ponto com um empate a três golos (3-3).



Valère Germain (11m e 50m) e Mollet (72m) marcaram para os locais, Hwang (18m), Onana (29m) e Kalu (85m) balançaram as redes para o Bordéus.



Fransérgio (ex-Sp. Braga) entrou na equipa visitante ao minuto 46.



Nos outros jogos, o Rennes goleou o Clermont Foot por 6-0 e o Nantes venceu o Brest por 3-1.