Numa época muito abaixo das expectativas, o Mónaco terminou no sétimo lugar do campeonato e nos “oitavos” da Taça, além de encerrar a campanha europeia no play-offs de acesso aos “oitavos” da Champions. Por isso, 16 vitórias foram insuficientes para Sébastien Pocognoli continuar no comando técnico.

O treinador belga de 38 anos rendeu o austríaco Adi Hütter e cumpriu 38 jogos. Foi a primeira experiência de Pocognoli fora da Bélgica, depois de uma época e meia no St. Gilloise, emblema que deixou para rumar ao Mónaco.

Na próxima época, o Mónaco pode estrear-se na Liga Conferência, caso vença no play-off.

