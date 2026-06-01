OFICIAL: Sébastien Pocognoli deixa comando técnico do Mónaco
Treinador de 38 anos arriscou no decorrer da época, mas sem sucesso
Numa época muito abaixo das expectativas, o Mónaco terminou no sétimo lugar do campeonato e nos “oitavos” da Taça, além de encerrar a campanha europeia no play-offs de acesso aos “oitavos” da Champions. Por isso, 16 vitórias foram insuficientes para Sébastien Pocognoli continuar no comando técnico.
O treinador belga de 38 anos rendeu o austríaco Adi Hütter e cumpriu 38 jogos. Foi a primeira experiência de Pocognoli fora da Bélgica, depois de uma época e meia no St. Gilloise, emblema que deixou para rumar ao Mónaco.
Na próxima época, o Mónaco pode estrear-se na Liga Conferência, caso vença no play-off.
L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 1, 2026
Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite.