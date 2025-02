Adi Hutter, treinador do Monaco, não esquece as duas derrotas em casa diante do Benfica, dirigiu críticas à arbitragem e avisa que no duelo do terceiro round, marcado para este terça-feira, para o Estádio da Luz, a sua equipa «não vai ser um adversário simpático».

Na antevisão do jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o treinador austríaco começou por recordar os dois primeiros jogos com os portugueses, o primeiro na primeira fase (2-3), o segundo, agora, na primeira mão (0-1), considerando que Alvaro Carreras deveria ter sido expulso em ambos.

«A situação é clara. Perdemos o jogo da primeira mão, mas fizemos uma boa exibição na primeira parte. Em ambos os jogos não fomos bem tratados pela arbitragem pois o Carreras teve sorte de não ter visto o cartão vermelho em ambas as partidas. Já o Al Musrati, por exemplo, foi expulso de uma forma demasiado dura no segundo», referiu o treinador em conferência de imprensa no Estádio da Luz.

Dois jogos no Monaco e agora um terceiro no Estádio da Luz, onde Adi Hutter espera um ambiente «fantástico» e um jogo entre duas equipas com baixas nos respetivos planteis.

«Esperamos um ambiente fantástico na Luz, um estádio fantástico. Queremos virar a eliminatória, seguir em frente e esperamos um grande jogo. O Benfica também está sem alguns jogadores importantes e estamos prontos para um grande duelo», destacou ainda o treinador.

Até hoje, apenas uma equipa francesa conseguiu virar uma eliminatória da Liga dos Campeões depois de perder o primeiro jogo em casa, mas o treinador da equipa do Principado garante que a sua equipa vai deixar tudo em campo. «O Monaco não quer ser um adversário simpático», atirou ainda.

O Monaco chegou esta terça-feira a Lisboa com várias baixas no plantel, mas com o defesa Wilfried Singo, recuperado de lesão, integrado, tal como Al Musrati que foi expulso no primeiro jogo e não será opção para o jogo desta terça-feira.