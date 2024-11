O Mónaco perdeu no primeiro encontro da 10.ª jornada da Ligue1. Na noite desta sexta-feira, os monegascos foram derrotados, em casa, diante o Angers (0-1).

O único golo do encontro – um golaço – foi assinado pelo médio Jean Aholou.

Apesar do domínio dos anfitriões na etapa complementar, a pressão não resultou em golos.

Assim, o Angers ascende ao 14.º posto, com 10 pontos, mais quatro face à linha de água. Ao cabo de quatro jogos a pontuar, segue-se a receção ao líder PSG.

Por sua vez, o Mónaco encaixou a terceira ronda sem vencer – e a segunda derrota consecutiva – permanecendo no segundo lugar, com 20 pontos.

Na próxima ronda do campeonato, os monegascos visitarão o Estrasburgo (9.º). Antes, na terça-feira (20h), o emblema francês viajará até Itália para jogar no reduto do Bolonha, na quarta ronda da Liga dos Campeões.

De recordar que o Mónaco receberá o Benfica na quinta ronda da prova europeia, a 27 de novembro.