O Mónaco encaixou a quarta derrota consecutiva no campeonato, desta feita na receção ao Lorient (12.º), na 18.ª jornada (3-1). O primeiro golo surgiu aos 68 minutos, a favor dos visitantes, pelo avançado Dieng. Entre trocas, o Mónaco empatou pelo avançado Ansu Fati (ex-Barcelona) aos 76 minutos. Todavia, os avançados Makengo (85m) e Karim (87m) resolveram a contenda a favor do Lorient.

Assim, o Lorient alcançou o primeiro triunfo fora de portas no campeonato e reforçou o 12.º lugar, com 22 pontos, a um do Mónaco (9.º). Os monegascos estão a sete pontos da zona europeia e visitam o Le Havre (13.º) a 24 de janeiro.

 

