Memphis Depay, avançado do Corinthians, foi condenado a quatro meses de prisão com pena suspensa pelo Tribunal Penal do Mónaco, esta terça-feira.

Em causa está um incidente que ocorreu às 5h30 da manhã de dia 6 de agosto de 2024. O jogador foi apanhado a conduzir embriagado, com mais de 2 gramas de álcool por litro de sangue, pelas ruas de Mónaco.

Seis meses depois, para além da pena de quatro meses de prisão suspensa, o jogador fica obrigado a pagar uma multa de nove mil euros e proibido de conduzir no principado monegasco durante dois anos.

O atleta de 30 anos tem agora duas semanas para recorrer da decisão.