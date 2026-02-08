Monaco
França: sem Tiago Gouveia, Nice empata na receção ao Mónaco
Monegascos espreitam zona europeia, Nice aponta à visita ao Lyon de Paulo Fonseca
Ninguém desfez o nulo no Nice-Mónaco da 21.ª jornada do campeonato, um encontro que não contou com Tiago Gouveia. O ala emprestado pelo Benfica não joga desde 29 de janeiro, quando saiu ao intervalo da visita ao Ludogorets.
Assim, o Mónaco está no nono lugar com 28 pontos, a três da zona europeia. Segue-se a receção ao Nantes (16.º), na sexta-feira (20h05). Por sua vez, o Nice é 13.º, com 23 pontos, apontando à visita ao Lyon (3.º), no domingo (19h45).
