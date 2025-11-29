VÍDEO: Mónaco vence PSG e parisienses arriscam cair para terceiro
Japonês Minamino desfez o nulo na segunda parte e Mónaco soube resistir
O Mónaco impôs a segunda derrota do PSG no campeonato, ao receber os parisienses na 14.ª jornada (1-0). Na tarde deste sábado, Vitinha e João Neves foram titulares nos visitantes, enquanto Gonçalo Ramos saiu do banco aos 83 minutos. De recordar que Nuno Mendes continua a recuperar de lesão.
Num duelo intenso, o Mónaco beneficiou das melhores oportunidades até ao intervalo, com o guardião Chevalier a agigantar-se entre os postes. Em todo o caso, o nipónico Minamino – avançado ex-Liverpool – inaugurou o marcador aos 68 minutos. O japonês alcançou o quarto golo em 17 jogos.
Até final, o central Kehrer viu o cartão vermelho aos 80 minutos, desfalcando os monegascos e aumentando a pressão ofensiva do PSG. Todavia, esta foi uma tarde de pólvora seca para os comandados de Luis Enrique, enquanto o Mónaco apresentou uma ótima organização defensiva.
Assim, depois de três derrotas consecutivas na Ligue 1, os monegascos sobem ao sexto lugar, com 23 pontos, a sete do PSG (1.º). Segue-se a visita ao Brest (14.º), na sexta-feira (18h).
Quanto ao PSG, leva 30 pontos e pode ser ultrapassado por Marselha e Lens, que podem alcançar os 31 pontos. No calendário dos parisienses segue-se a receção ao Rennes (4.º), no sábado (20h).
