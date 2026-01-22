Nassur Bacem, lateral esquerdo de 27 anos, foi vítima de doença súbita e perdeu a vida durante a primeira parte do Moncarapachense-Imortal, a contar para a terceira eliminatória da Taça do Algarve. Na noite desta quarta-feira, ao minuto 28, Bacem caiu inanimado e entrou em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipas médicas e do INEM, o óbito foi verificado no local.

Formado entre Águeda, Sporting, Gafanha, Académica, Sp. Braga e Leixões, Nassur Bacem também representou Vista Alegre, Marítimo, Oliv. Hospital e Camacha.

Aos familiares, aos amigos e ao Moncarapachense, o Maisfutebol apresenta as mais sentidas condolências.