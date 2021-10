A seleção dos Países Baixos recebeu e goleou esta segunda-feira a congénere de Gibraltar, por 6-0, para manter a liderança ao final da oitava e antepenúltima jornada do grupo G da qualificação europeia para o Mundial 2022.

Num jogo em que conseguiu ter o domínio esperado, a ‘laranja mecânica’ marcou três golos em cada parte, com grande parte dos tentos a surgirem de jogadas com boa posse de bola, perante uma das seleções mais frágeis do apuramento.

Virgil Van Dijk fez o 1-0 de cabeça, após um canto de Depay, aos nove minutos. Depois, foi Depay a tomar-lhe o gosto, ao fazer o 2-0 (21m) e o 3-0 (45+3m), este de grande penalidade, num lance em que se redimiu de um penálti anterior, em que permitiu a defesa de Banda, ao minuto 19.

Na segunda parte, Dumfries aumentou para 4-0 (48m) e Danjuma, avançado do Villarreal de regresso aos jogos pela seleção três anos depois, fez o 5-0 aos 75 minutos, para o seu segundo golo em três internacionalizações. Aos 86 minutos, Malen assinou o 6-0 final.

Já a Noruega recebeu e venceu Montenegro por 2-0. Não houve Haaland, mas houve Mohamed Elyounoussi: o avançado de 27 anos do Southampton fez um bis, aos 29 minutos e aos 90+6’.

Já a Turquia arrancou a ferros a vitória com reviravolta na Letónia e ainda aspira ao apuramento direto: Burak Yilmaz, com um penálti aos 90+9’, selou o triunfo por 2-1, depois de Dursun ter empatado (76m) em resposta ao autogolo do ex-Sporting Demiral, que dera vantagem à equipa letã (70m).